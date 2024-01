'Can't Get Enough' es el primer adelanto del nuevo disco de Jennifer Lopez, que saldrá a la venta el próximo 16 de febrero y que llevará por título 'This Is Me…Now'. En el videoclip para este tema que se acaba de estrenar, del que puedes ver un fragmento sobre estas líneas, JLo hace un repaso de su historial amoroso hasta la fecha. En Aruser@s, muy pendientes de cada movimiento de la cantante, no pueden esperar para comentar con su público todos y cada uno de los detalles.

"Vemos cómo empezó y acaba con la misma persona: Ben Affleck", comenta Tatiana Arús acerca de este tema y haciendo referencia también a las relaciones de la cantante neoyorquina. Poco le importa a Angie Cárdenas la temática de este 'Can't Get Enough'. Lo que a ella más le está impresionando es el vestuario elegido en el vídeo. "Es un vestido un poco ordinario", dice poniendo énfasis en esta última palabra. "Ese corazón arriba, ese corazón abajo...", comenta. "Es un poco 'Chonifer'. Creo que es el videoclip de 'Chonifer' Lopez", coincide en señalar Alfonso Arús.

Mientras tanto, Tatiana continúa explicando los pormenores y significados ocultos de la canción, que "deja muy bien a Ben Affleck". "Hace mención de las buenas relaciones íntimas que mantienen". El presentador, que no se cree esta relación desde el minuto cero , apuesta por que dentro de unos años, acabará haciendo otro videoclip muy diferente cuando vuelva a romper con él. "Me juego lo que quieras".