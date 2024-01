Jennifer Lopez ha sido una de las grandes protagonistas de la 81ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, unos de los premios más prestigiosos del mundo del cine y la televisión. Y es que después de protagonizar un emotivo momento en la alfombra roja junto a Brie Larson, quien se emocionó a conocer a la cantante y actriz, Lopez también sorprendió con una reflexión sobre su relación con Ben Affleck.

Cuando el reportero le preguntó si era el amor de su vida y, en concreto, su pareja definitiva, Lopez reflexionó lo siguiente: "Cuando dicen que lo sabes, lo sabes, y otras veces cuando no lo sabías, no lo sabías". "Creo que siempre entras con las mejores intenciones cada vez que saltas a algo, yo lo hago, y no solo en la vida personal, en mi vida profesional también", afirmó la actriz. Con esta respuesta se supone que la actriz está diciendo que sí, y que lo tiene claro, pero al no decirlo de forma tajante, en el plató de Aruser@s han abierto debate.

"Es una respuesta un poco ambigua porque no dice claramente que va a salir bien", ha afirmado Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús, directamente, ha destacado que "es un poco respuesta de José Mota".