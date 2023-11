Jennifer López y Ben Affleck han acudido a la cena de gala de LACMA, el Museo Contemporáneo de Los Ángeles. Una reaparición que abre debate en el plató de Aruser@s. Y es que mientras Tatiana Arús afirma que "son una de las parejas más sólidas del panorama", Alfonso Arús y Angie Cárdenas destacan que ella tiene cara de aburrida mientras él la tiene de "empanado". "Ese es su estado normal y natural", afirma Angie Cárdenas del actor.

"Qué sonrisa más falsa de Jennifer López, si no puede ni sonreír, es una mueca, no llega ni a enseñar los dientes", insiste indignado Alfonso Arús. Pero la pareja no ha sido la única en acudir al evento, Heidi Klum y Paris Hilton también han sido fotografiadas por los medios con dos espectaculares looks.