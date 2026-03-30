Alfonso Arús, tras ver el vídeo de Enrique Iglesias con su hijo Romeo: "¿No ha puesto a ningún hijo Julio?"

"¿No hay ninguno de sus hijos que se llama Julio?, ¿no hay ningún guiño al abuelo?", pregunta Alfonso Arús tras ver este vídeo de Enrique Iglesias con su hijo Romeo.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s el vídeo que ha publicado Enrique Iglesias junto a su hijo Romeo. "Ha extrañado bastante porque Enrique Iglesias suele ser muy celoso de su vida privada, pero es una tierna imagen", afirma Alfonso Arús en el plató.

Por su parte, Angie Cárdenas destaca que le sorprende que "con tres meses" Romeo "se aguanté así de pie" mientras que Alfonso Arús pregunta si alguno de los hijos del cantante con Anna Kournikova se llama Julio: "¿No hay un guiño al abuelo?".

"No, tenemos a Romeo, a Lucy, a Mary...", recuerda Tatiana Arús al presentador, que reflexiona: "Romeo debe de ser por Santos".

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