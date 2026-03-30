Alfonso Arús, al hombre que ha tardado 9 años y 139 intentos en aprobar el teórico de conducir: "¡Son formularios cerrados!"

En Aruser@s, el caso ha llamado la atención no solo por la perseverancia, sino por un detalle clave: durante meses estuvo estudiando con test desactualizados.

Una hombre ha logrado aprobar el examen teórico de conducir después de nueve años, 139 intentos y más de 1.800 euros gastados únicamente en tasas. Un caso que no ha tardado en comentarse en Aruser@s.

La colaboradora Alba Sánchez ha señalado uno de los factores que podrían explicar semejante odisea: "Lo curioso es que, cuando ya llevaba 12 intentos, descubrió que estaba utilizando test caducados que no incluían las preguntas nuevas". Un detalle que, sin duda, complicó aún más el camino hacia el aprobado.

Ahora, la historia no ha terminado. La aspirante deberá enfrentarse al examen práctico: "Si no lo aprueba, le suspenderán y tendrá que volver a empezar", comenta entre risas la colaboradora, que según añade, el récord mundial de intentos para aprobar el teórico está en 950, en manos de una mujer surcoreana. En España, el récord lo ostenta un hombre que necesitó 192 intentos.

Por su parte, Rocío Cano romper una lanza a su favor: "Hay gente que se pone muy nerviosa ante los exámenes y, si encima has estudiado con respuestas incorrectas, más". "¡Pero si las preguntas son formularios cerrados!", responde Alfonso Arús, a quien no convence su defensa.