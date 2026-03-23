Alfonso Arús, al ver a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cantando juntos: "Eso no es garantía de nada, mira Piqué y Shakira"

Tini Stoessel ha desmentido los rumores de embarazo asegurando que "por ahora" no está embarazada durante un concierto. Además, la joven ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con Rodrigo de Paul.

Tini Stoesselha arrasado en el día de su cumpleaños. Y es que la artista, que acaba de cumplir 29 años, lo ha celebrado por todo lo alto con un concierto en la ciudad de Córdoba. "Baja del cielo, me gusta más así que como lo hace Rosalía", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "la puesta en escena de Tini es muy potente".

Además, durante el concierto la artista desmintió los rumores de embarazo de una curiosa forma: pidiendo a sus fans que la avisen si mancha porque tiene la menstruación. "Estoy con la situación, ustedes me pueden mandar una señal", explica la cantante, que asegura que "por ahora" no está embarazada. "Cuando una persona dice que todavía no lo está es porque lo está buscando", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "todavía tienen que celebrar la boda".

Por otro lado, la cantante también hizo una celebración más íntima en la que estuvo su novio, el futbolista Rodrigo de Paul, quien se atrevió a coger el micrófono y cantar uno de sus temas. "Eso no es garantía de nada", asegura Alfonso Arús, que recuerda cunado "Piqué subió al escenario en un concierto de Shakira y mira cómo acabaron". "Canta fatal", afirma tajante el presentador al escuchar cantar al futbolista.

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