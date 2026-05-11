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Alfonso Arús reacciona al truco viral para evitar la resaca: "Antes de un vinito, tómate un quesito"

La sección de 'top expertos' de Aruser@s ha dejado uno de esos consejos virales que muchos guardarán para futuras celebraciones: una doctora experta en microbiota asegura que comer queso antes de beber alcohol puede ayudar a evitar la resaca.

Alfonso Arús reacciona al truco viral para evitar la resaca: "Antes de un vinito, tomate un quesito"

En la sección de 'top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra un viral que ha sorprendido a los colaboradores del programa y que promete convertirse en uno de los trucos más comentados para combatir la resaca.

Sara Marín Berbell, doctora experta en microbiota, lanza una curiosa recomendación: "¿Sabías que si comes queso antes de beber puedes evitar la resaca?".

Según explica la especialista, consumir queso antes de ingerir alcohol ayuda a reducir el alcohol en sangre, previene problemas en el hígado y disminuye la inflamación. Además, destaca que aporta calcio y vitamina B, nutrientes importantes para el cerebro, los nervios y los músculos. "Antes de un vinito, tómate un quesito", bromea entre risas el presentador del programa.

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