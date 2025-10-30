Alfonso Arús, tras ver la silla que se convierte en casco durante un terremoto: "Podría ser de Gila"

Los colaboradores de Aruser@s descubren Mamoris, una ingeniosa silla japonesa que se transforma en casco de emergencia durante un terremoto. En este vídeo puedes ver cómo combina diseño, funcionalidad y seguridad

En Japón han desarrollado Mamoris, mamoru (proteger) e isu (silla), una innovadora silla que se transforma en casco de emergencia en caso de terremoto. Una silla común que durante un sismo su respaldo se pliega y se convierte en un casco capaz de proteger la cabeza, el cuello y la espalda, ofreciendo seguridad inmediata a quien la utiliza.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aplauden la idea y destacan su utilidad. "Está muy bien porque los niños lo tienen automatizado: saben que, si hay un terremoto, deben ponerse debajo de la mesa, y con sillas así tienen más protección", explica el meteorólogo Marc Redondo. "Lo bueno es que el respaldo también protege la espalda", añade Alba Gutiérrez.

Con su habitual toque de humor, Alfonso Arús cierra el tema entre risas: "Este casco podría ser de Gila".