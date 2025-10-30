El vídeo de una joven sobre la compra de entradas online: "¿Cómo que gastos de gestión? ¡Si me las he comprado yo!"

"A ver si te pensabas que metiéndote el día de la venta a la hora de la venta ibas a poder acceder a la venta", asegura la joven, que suma 100 euros finales solo de gastos de gestión: "¿Qué me estás contando?".

Hans Arús enseña este vídeo viral de una actriz y creadora de contenido que ha definido la compra de entradas online de una manera que mucha gente puede verse identificada. "Gracias por utilizar nuestro servicio pesetero e incompetente", destaca irónicamente en el vídeo, donde también critica la cantidad de gente que siempre hay delante aunque entres a la hora: "Tienes siete billones personas delante y el tiempo estimado de espera son cuatro lustros y siete reinados papales".

"A ver si te pensabas que metiéndote el día de la venta a la hora de la venta ibas a poder acceder a la venta", asegura la joven, que suma 100 euros finales solo de gastos de gestión: "Pero si he elegido yo las entradas. Las he sacado yo, he memorizado el pin, ¿qué me estás contando?, ¿qué ha hecho el servicio?".

Tras escuchar el vídeo, Alfonso Arús da totalmente la razón a la joven afirmando que "lo de las entradas online es horroroso". Por su parte, Hans Arús cuenta una anécdota relacionada con este tema que le pasó el otro día y que evidencia el problema.

