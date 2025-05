Un español viaja a Japón y liga con una japonesa: "Acabamos en un restaurante donde tenía que pescar nuestra cena"

Un joven español ha viajado a Japón y ha ligado con una chica japonesa. Su cita ha sido memorable y ha decidido inmortalizarla grabando este vídeo que no ha tardado en convertirse en viral.

Nuestros amigos de Aruser@s 'acompañan' a @david.pereezz a su cita con una chica japonesa con la que ha 'ligado' en su viaje a Japón. A su día juntos no le ha faltado de nada, como nos muestra el joven español en este vídeo que se ha hecho viral. "Quedamos para pasar el día en el parque de Universal en Osaka", comienza a relatar. Mientras le enseñaba cada rincón del lugar, le iba "dando cosas que sacaba de sus bolsillos". "Era como Doraemon", bromea David.

"Acabamos en un restaurante donde tenía que pescar nuestra cena", asegura mientras muestra unas imágenes del momento. Después, le llevó "a disparar con las pistolitas" y le invitó a comer comida típica. Por supuesto, acabaron en un karaoke -pero quizá lo que no esperábamos es que eligieran 'La gasolina' como uno de los temas para darlo todo en la pista-.

Por si la cita no hubiera sido lo suficientemente apasionante, ella fue quien se encargó de invitarle a todo. "No me deja pagar nada, dice que la hago feliz", explica él.

"Lo que les gusta un karaoke a los asiáticos", comenta entre risas Rocío Cano en el plató del programa de laSexta.