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Alfonso Arús, al ver a Romeo Santos y Prince Royce en el Sevilla Fest: "Cantan como si les estuvieran apretando los huevos"

"¿Ellos cuando hablan también tienen ese tono de voz?", pregunta Alfonso Arús al ver en este vídeo las actuaciones de Romeo Santos y Prince Royce, de los que dice que "son la misma persona" porque "cantan igual".

Alfonso Arús, al ver a Romeo Santos y Prince Royce en el Sevilla Fest: "Cantan como si les estuviera apretando los huevos"

Romeo Santos y Prince Royce han conquistado Sevilla con sus actuaciones en el Sevilla Fest, que se ha celebrado en la plaza de España, que ha vibrado al ritmo de los latinos. "¿Ellos cuando hablan también tienen ese tono de voz?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que no los diferencia: "Para mí son el mismo señor, cantan igual, como si alguien les estuvieran apretando los huevos". Además, pese a que el presentador confiesa que le gustan las canciones de los dos, cuando Tatiana Arús le propone ir a uno de sus conciertos juntos... la cosa cambia. Puedes ver su reacción en este vídeo.

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