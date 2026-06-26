Alfonso Arús, de los sorprendentes looks de Maluma en la Semana de la Moda de París: "Es una bofetada al buen gusto"

"Toda la vida se nos ha dicho que llevar calcetines blancos con zapatos negros es una horterada", critica Alfonso Arús al ver estos looks de Maluma en la Semana de la Moda de París.

Tatiana Arús enseña en este vídeo todos los looks y las nuevas propuestas de la Semana de la Moda de París, donde ha habido rostros conocidos como Maluma, que lucía una camisa con mocasines negros y calcetines blancos. "Toda la vida se nos ha dicho que es una horterada", afirma Alfonso Arús, que destaca que "Michael Jackson era un artista y se presupone que puede ir algo disfrazado, pero cualquier ciudadano normal con calcetín blanco y zapato negro es una bofetada al buen gusto". También acudieron otros famosos como Sebastián Yatra o Mick Jagger.

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