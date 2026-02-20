De Marc Anthony con Nathy Peluso a Romeo Santos con Price Royce: las actuaciones de los Premios Lo Nuestro 2026

Alfonso Arús analiza en este vídeo las actuaciones de los Premios Lo Nuestro 2026, donde algunos artistas "han cambiado de cara". Como "Maluma, que parece Bustamante, o Carlos Vives, que parece José Mercé".

Miami se ha llenado de estrellas en la 38º edición de los Premios Lo Nuestro 2026. Tatiana Arús enseña en este vídeo los momentos más destacados de las actuaciones. "Me ha llamado mucho la atención cuando ha irrumpido en la alfombra Maluma con su chica", confiesa la colaboradora de Aruser@s, que explica que el artista está "renovado y apuesta por una nueva imagen". "A mí porque dices que es Maluma, porque me cuesta mucho saber que es él", desvela Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús afirma que el look de Maluma "está entre Il Divo y David Bustamante".

Por otro lado, Alfonso Arús pregunta por Thalía, "una de las más activas siempre". "Fue una de las conductoras de la noche", explica Tatiana Arús en el plató, donde enseña el momentazo de Thalía en la alfombra. "Carga un poco", asegura Angie Cárdenas en el plató, donde el presentador se confiesa: "Siempre está de buen humor. Thalía para cinco minutos estupendo, pero cuando llevas media hora tienes la cabeza como un bombo".

Por su parte, Tatiana Arús muestra una de las actuaciones que más ha llamado la atención: la de María Becerra, que ha presentado un nuevo tema. "También ha habido actuaciones conjuntas como la de Romeo Santos y Price Royce: "Interpretaron dos temas, pero a mí el que más me gusta es 'Dardo'". Otra actuación conjunta ha sido la de Marc Anthony con Nathy Peluso cantando 'El idilio'. "Me encanta esta fusión con Nathy Peluso, encajan muy bien", afirma la colaboradora.

Por último, Tatiana Arús enseña una última actuación, la de Carlos Vives. "Se ha cambiado de cara, parece José Mercé", asegura Alfonso Arús sobre Carlos Vives, que ha presentado un nuevo tema: 'Te dedico'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.