La surrealista idea de una mujer al fingir su secuestro para que la policía la lleve a casa tras salir de fiesta

En Tarragona, una señora llamó a la Policía Local fingiendo un secuestro solo para que la guiaran hasta su casa, un plan que no salió como esperaba. "Va a tener que pagar una multa", detalla Alba Sánchez en Aruser@s.

No sabemos si fue por desesperación, pero lo cierto es que en Tarragona una mujer decidió que la manera más eficaz de volver a casa tras salir de fiesta erasimular un secuestro.

Según explica Alba Sánchez en Aruser@s, la mujer llamó a la Policía Local, dio su localización y aseguró que había sido víctima de un secuestro. Los agentes se personaron rápidamente, pero al llegar descubrieron la verdad: la mujer simplemente no recordaba la ruta a casa y estaba algo afectada por la fiesta.

"Esta mujer va a tener que pagar una multa y de momento está en proceso judicial porque ha simulado un secuestro", detalla Alba. Eso sí, misión cumplida: la señora llegó a su casa.

Para María Moya, la cosa podría haberse solucionado de forma mucho más sencilla: "Si hubiese sido sincera desde el principio y le hubiera contado el problema a la policía, seguramente los agentes le habrían ayudado a llegar a casa".

"A mí me gustó más el caso de ayer, donde un hombre fingía su muerte y era pillado en su propio funeral", recuerda Alfonso Arús, destacando los surrealistas casos que cada día se emiten en Aruser@s.

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