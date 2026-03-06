De una llamada a una foto juntos: las pistas de la reconciliación de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja

Al parecer, "ya se habría producido una llamada telefónica en la que Kiko Rivera habría iniciado el acercamiento", explica Tatiana Arús sobre la posible reconciliación del dj con Isabel Pantoja.

Alfonso Arús destaca que "Kiko Rivera tiende puentes a una reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, que algunos, incluso, ya dan por hecha". Y es que el dj ha compartido una instantánea en la que aparece la cantante cogiendo en cuello a un pequeño Kiko.

"Ha sorprendido, además, que coincida con el aniversario de su padre, Paquirri", destaca Tatiana Arús, que recuerda que en "los aniversarios, tanto de nacimiento, como de fallecimiento, Kiko siempre ha compartido algo". Sin embargo, en esta cado ha sorprendido por ser una fotografía con su madre.

"Según algunas fuentes cercanas, ya se habría producido una llamada telefónica en la que Kiko Rivera habría iniciado el acercamiento", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "la enemistad ya no vende". "Ha ido tantas veces a programas poniéndola a parir, que ya no vende", afirma el presentador, que explica que "lo lógico sería que tarde o temprano hicieran que se reconcilian o que se reconcilien de verdad".

Por último, Tatiana Arús detalla que "decían que la gira en Lationamerica de Isabel Pantoja podría ser el motivo".

