Ahora

Viral

De una llamada a una foto juntos: las pistas de la reconciliación de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja

Al parecer, "ya se habría producido una llamada telefónica en la que Kiko Rivera habría iniciado el acercamiento", explica Tatiana Arús sobre la posible reconciliación del dj con Isabel Pantoja.

De una llamada a una foto juntos: las pistas de la reconciliación de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja

Alfonso Arús destaca que "Kiko Rivera tiende puentes a una reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, que algunos, incluso, ya dan por hecha". Y es que el dj ha compartido una instantánea en la que aparece la cantante cogiendo en cuello a un pequeño Kiko.

"Ha sorprendido, además, que coincida con el aniversario de su padre, Paquirri", destaca Tatiana Arús, que recuerda que en "los aniversarios, tanto de nacimiento, como de fallecimiento, Kiko siempre ha compartido algo". Sin embargo, en esta cado ha sorprendido por ser una fotografía con su madre.

"Según algunas fuentes cercanas, ya se habría producido una llamada telefónica en la que Kiko Rivera habría iniciado el acercamiento", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "la enemistad ya no vende". "Ha ido tantas veces a programas poniéndola a parir, que ya no vende", afirma el presentador, que explica que "lo lógico sería que tarde o temprano hicieran que se reconcilian o que se reconcilien de verdad".

Por último, Tatiana Arús detalla que "decían que la gira en Lationamerica de Isabel Pantoja podría ser el motivo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán advierte de una guerra prolongada y dice que empleará nuevas armas estratégicas
  2. Trump vuelve a la carga contra España a la que define como "perdedora" e Israel se suma hablando de "un juego raro e incomprensible"
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. Gisèle Pelicot defiende que el suyo "es el juicio de todas las mujeres" y dice que necesita creer que los años con su marido "no fueron una mentira"
  6. La UCO acredita que solo uno de los 36 viajes al extranjero de Begoña Gómez en los últimos cinco años se enmarca en la investigación contra ella