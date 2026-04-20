Alfonso Arús, del último concierto de Karol G en Coachella: "El escenario es espectacular, pero no me meto ahí ni loco"

Tatiana Arús enseña en este vídeo las primeras imágenes del último concierto de Karol G en el Festival de Coachella, donde ha cantando con Becky G. "He visto los aledaños y no me meto ahí ni loco", afirma Alfonso Arús.

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s las primeras imágenes del último concierto de Karol G en el Festival de Coachella2026. "En esta ocasión, tan solo ha empezado con siete minutos de retraso", explica la colaboradora en el plató, donde muestra el vídeo del concierto de la colombiana: "Vemos que sigue el mismo patrón que el anterior concierto con la lista de canciones y la colaboración de Becky G".

Y es que Karol G ha vuelto a compartir escenario con Becky G, como se puede ver en este vídeo, donde ambas cantan su exitoso tema en común, 'MAMIII'. Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que "el escenario y la puesta en escena son espectaculares". Sin embargo, el presentador confiesa que ha visto "los aledaños y son deprimentes": "No me meto ahí ni loco".

"Dejan mucho que desear", afirma Tatiana Arús, que reconoce que "a no ser que estés en una de las ubicaciones de vips, da asco".

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