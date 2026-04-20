El vídeo de la emoción de Billie Eilish al subir al escenario con Justin Bieber en Coachella gracias a Hailey Bieber

"En un momento de la canción tenía que subir su mujer, Hailey, pero como es conocedora de que Billie es muy fan de Justin Bieber desde pequeña, le dijo que subiera ella", explica Tatiana Arús sobre el momentazo de Coachella.

A punto de terminar el Festival de Coachella 2026, Tatiana Arús enseña los mejores momentos de los conciertos, como la espectacular puesta en escena de Sabrina Carpenter. Y es que la joven ha sido una de las artistas más populares de la edición de este año, en la que ha protagonizado muchos cambios de vestuario. Además, a la colaboradora le llama la atención cómo Carpenter ha aparecido sobre un chorro de agua.

"Me parece que había exceso de agua", afirma Tatiana Arús al enseñar el momento en este vídeo, donde Alfonso Arús alucina: "Aquí ha habido un reventón, claramente tienen que llamar al fontanero porque se está disparando". Por otro lado, la colaboradora destaca la aparición por sorpresa de Madonna en el concierto de Sabrina Carpenter: "Ella estaba interpretando su tema 'Juno' y salió al escenario 20 años después Madonna". "Parecían dos generaciones, como si fueran madre e hija", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde señala que "parecen la misma persona, años después".

Eso sí, sin duda, el protagonista indiscutible de la edición ha sido Justin Bieber, quien transformó su primer concierto en un homenaje a su carrera y a sus inicios al cantar 'Baby', una de las canciones de sus inicios. Pero no solo eso, el cantante lo hizo a través de una especie de karaoke en el que iba pasando imágenes de sus inicios con vídeos de Youtube.

Por otro lado, su mujer, Hailey Bieber, ha tenido un papel fundamental en uno de los momentazos de la edición. "Tenía que subir al escenario, pero como es conocedora de que Billie Eilish es muy fan de Justin desde pequeña, le dijo que subiera ella", explica Tatiana Arús, que enseña el momentazo y la reacción de la artista, totalmente emocionada por estar junto al cantante, en el vídeo principal de esta noticia.

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