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De turismo en España

La reflexión de Alec Balwin en la Alhambra de Granada: "Aquí la Historia se preserva, no como en Nueva York, que todo es dinero"

Alec Baldwin vuelve a España para hacer turismo y ha visitado la Alhambra de Granada. El actor reflexiona en un vídeo que recoge Aruser@s acerca de la Historia y los monumentos de nuestro país y los compara con los de EEUU.

La reflexión de Alec Balwin en la Alhambra de Granada: "Aquí la Historia se preserva, no como en Nueva York, que todo es dinero"

Alec Baldwin está enamorado de España por eso no desaprovecha la oportunidad para visitar nuestro país. Ahora ha visitado la Alhambra y está alucinado, tal y como podemos ver en este vídeo que se ha grabado él mismo y que comparte Aruser@s. "Creo que esta es la Alhambra original", comenta. Además, se ha mostrado emocionado porque la cena fue "genial" y ha encontrado una iglesia que le ha maravillado. "España es historia, belleza y la gente es bellísima. Me encantan las ciudades donde se conserva la Historia. No como en Nueva York, donde todo es cuestión de dinero", lamenta.

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