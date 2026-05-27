La reflexión de Alec Balwin en la Alhambra de Granada: "Aquí la Historia se preserva, no como en Nueva York, que todo es dinero"

Alec Baldwin vuelve a España para hacer turismo y ha visitado la Alhambra de Granada. El actor reflexiona en un vídeo que recoge Aruser@s acerca de la Historia y los monumentos de nuestro país y los compara con los de EEUU.

Alec Baldwin está enamorado de España por eso no desaprovecha la oportunidad para visitar nuestro país. Ahora ha visitado la Alhambra y está alucinado, tal y como podemos ver en este vídeo que se ha grabado él mismo y que comparte Aruser@s. "Creo que esta es la Alhambra original", comenta. Además, se ha mostrado emocionado porque la cena fue "genial" y ha encontrado una iglesia que le ha maravillado. "España es historia, belleza y la gente es bellísima. Me encantan las ciudades donde se conserva la Historia. No como en Nueva York, donde todo es cuestión de dinero", lamenta.

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