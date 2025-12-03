Alfonso Arús, tras saber que ir cuatro veces a misa a la semana alarga la vida 14 años: "Me voy a ver al cura de Valdepeñas"

Alfonso Arús está encantado con la teoría de un experto en longevidad que asegura que ir cuatro veces a la semana a misa es el secreto para vivir de media 14 años más. Ahora ya tiene una excusa para ver en persona y casi a diario a su cura favorito.

Dan Buetter, experto en longevidad, asegura que "las personas que van a la Iglesia cuatro veces al mes pueden vivir hasta 14 años más" y Alfonso Arús, presentador de Aruser@s, está encantado con esta teoría que le permite alargar su vida sin necesidad de vigilar su dieta ni hacer ejercicio.

"Es que arrodillarse y levantarse son sentadillas también", reflexiona la colaboradora Alba Gutiérrez en plató. Marc Redondo cree que tanto Buetter como su compañera tienn toda la razón: "El otro día tuve que ir a misa por primera vez en mi vida y no veas cómo salí de allí, con las rodillas y las piernas de levantarme y sentarme...".

Arús tiene claro que a partir de ahora, va a visitar de manera presencial a su cura favorito, el que suele reinar en los 'zascas' del programa: "Me voy a ver al cura de Valdepeñas".

Rocío Cano cree "que igual sale más a cuenta hacer sentadillas cada 45 minutos -otro de los secretos para tener una vida más longeva- que ir a misa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.