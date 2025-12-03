Un cajero le da 200 euros al sacar 50 y las redes le llaman "pardillo" por devolverlos

Un joven se vuelve viral tras contar que un cajero automático le entrega por error un billete de 200 euros en lugar del de 50 que había solicitado. Alfonso Arús lo tiene claro: "Santa rita rita..."

Lo que parecía una retirada rutinaria de efectivo ha terminado convirtiéndose en una anécdota viral. Alfonso Arús presenta en el plató el vídeo de Pablo Bodega, un joven que acudió a un cajero para sacar un billete de 50 euros y, para su sorpresa, la máquina le entregó uno de 200. Lejos de guardárselo, decidió devolver el dinero.

Un gesto que ha desatado una oleada de comentarios en los que muchos usuarios lo calificaron de "pardillo".

"Santa rita rita", pronuncia el presentador del programa nada más conocer el caso. La colaboradora Alba Gutiérrez también se hubiera guardado el billete en el bolsillo: "Con la de comisiones que nos cobran con la tarjeta, en el fondo te están devolviendo... por una vez!".

