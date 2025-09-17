Alfonso Arús responde a un entrenador personal: "Si al llegar a casa me tengo que poner a hacer sentadillas no me merece la pena vivir"

Un entrenador personal asegura que es lógico que subamos de peso si estamos todo el día sentados trabajando y cuando llegamos a casa pedimos comida y vemos Netflix. Alfonso Arús estalla en Aruser@s.

Nuestros amigos de Aruser@s se hacen eco en el programa de los mejores consejos y explicaciones de los expertos y hoy le toca el turno al entrenador personal Anthoni Montalván. El coach asegura en La Vanguardia que es lógico que subamos del peso si estamos todo el día trabajando sentados y luego llegamos a casa y nos ponemos una peli y pedimos comida... y en plató, Alfonso Arús comienza a mosquearse.

"Lo que dice él es que si haces 10 sentadillas cada 45 minutos equivaldría a 10.000 pasos, que son los que tienes que hacer al día", añade, por si fuera poco para el presentador, Angie Cárdenas. "Pero es que esto se ha hecho toda la vida, nos hemos vuelto locos. De toda la vida de Dios, mis padres y mis abuelos estaban trabajando y también trabajaban en una oficina y cuando llegaban a casa se ponían el telediario", estalla finalmente.

Ellos, asegura, "no tenían esa obsesión". "Mi abuelo no ha hecho una sentadilla en su vida y mi padre, menos", asegura. "Si después de trabajar todo el día llego a casa y en lugar de abrir una cerveza y ponerme una peli me tengo que poner a hacer sentadillas, no me merece la pena vivir", sentencia.

Patricia Benítez, por su parte, se queda con el consejo del experto y ordena a sus compañeros hacer sentadillas.