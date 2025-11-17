Ahora
El cura de Valdepeñas, contra los "pijiprogres" que no creen en Dios: "Y luego eres la hija de una ministra que lleva un bolso de 500 euros"

Y si es de imitación, peor

"Esto me lo van a sacar, pero me da igual", comenta el cura de Valdepeñas en su sermón antes de soltar el 'zasca' que, en efecto, pasa a formar parte del programa de hoy de Aruser@s y que, muy probablemente, va dedicado a la hija de Yolanda Díaz.

El cura de Valdepeñas regresa a la sección de los 'zascas' de Aruser@s con este vídeo de un sermón suyo que él sabía muy bien que iba a generar controversia. "Esto me lo van a sacar, pero me da igual", asegura, probablemente acordándose de Alfonso Arús (y de su familia).

Para el sacerdote, existe un tipo de persona que él denomina "pijiprogres", que son los que dicen que no creen en Dios porque "si Dios existiera no habría tanta hambre en el mundo".

"Y luego eres tú la hija de una ministra que lleva un bolso de 500 euros", dice, probablemente haciendo alusión a la hija de Yolanda Díaz y su supuesto bolso de lujo que ha acaparado numerosos titulares de la prensa (aunque finalmente, fuera "de mercadillo", como la ministra explicó).

"Peor todavía que sea de imitación, porque esos lo hacen Pakistán e India explotando a gente", sentencia.

