Alfonso Arús, tras ver el menú del Mejor Restaurante del Mundo: "Hay exceso de pan"

Ibai Llanos visita Maido, elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025 por The World’s 50 Best, y queda impresionado con los platos que le presenta su chef, mientras en Aruser@s comentan con humor su experiencia gastronómica.

Ibai Llanos ha viajado hasta Lima, Perú, para disfrutar del Maido, el Mejor Restaurante del Mundo, según la prestigiosa lista The World’s 50 Best 2025.

Allí, el popular streamer pudo conocer a su chef, quien le presentó una selección de platos que dejaron al vasco sin palabras.

'Madre de Dios' ; nuez de bahuaja, chorizo regional y yacón.

; nuez de bahuaja, chorizo regional y yacón. 'Tumbito' ; tumbo huacatay, albahaca y limón.

; tumbo huacatay, albahaca y limón. 'Huaral-Virí-Ayacucho'; cochinillo, papel de mashua, cebolletas escabechadas, espárragos verdes Virú y rocoto verde.

"¡La madre que me parió los peruanos!", exclamó Ibai, sorprendido por la explosión de sabores que esta descubriendo.

Sin embargo, a Alfonso Arús no le convence del todo: "Suerte que te dicen qué se puede comer y qué no, pero sin ver todo el menú ya te digo que hay un exceso de pan". "Cuando empiezan con un 'trocito' de pan, un 'bocadillito', un 'rollito'...", ríe el presentador del programa.

