Alfonso Arús, tras ver el vídeo que programó MrBeast hace diez años: "¿Por qué no haces lo mismo Hans?"

"Si no tengo un millón de suscriptores, mi vida fue un fracaso", comenta Jimmy Donaldson, más conocido como 'MrBeast', en un vídeo que programó en octubre de 2015. Ahora, 10 años más tarde, el youtuber cuenta con 443 millones de suscriptores, solo en su canal principal.

Titulado 'Hi Me in 10 Years', este clip muestra el contraste entre el adolescente que contaba con 8 mil seguidores y mucha ambición, y el empresario en el que se ha convertido ahora.

Una cápsula del tiempo que Alfonso Arús ha recogido en el plató de Aruser@s. "¿Por qué no haces lo mismo, Hans?", le pregunta entre risas. "Haz un vídeo ahora con 25 años", le propone el presentador del programa. "'A los 35 tendré in late night', 'entrevistaré a Patxi López' y tendré un 40% de share'...", insiste Alfonso.

