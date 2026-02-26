Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús reacciona al "resbalón" del hombre que acabó con un vaso en el recto

Lo que para muchos sería un accidente doméstico, para este hombre se ha convertido en una visita urgente al médico y en un 'zasca' involuntario que deja a los Aruser@s entre risas e incredulidad.

Alfonso Arús reacciona al "resbalón" del hombre que acabó con un vaso en el recto

Un hombre tuvo que llamar a los servicios médicos después de que "un vaso se le quedara alojado en el ano". Según relata Alfonso Arús, "resbaló y tuvo la mala fortuna de caer sobre un vaso de cristal, que de alguna manera acabó dentro de su recto".

"Muchos médicos han oído esa excusa más de una vez cuando alguien llega con objetos en el recto", comenta entre risas Angie Cárdenas. Y es que el famoso "resbalón" parece no haber colado entre los tertulianos de Aruser@s, que no pueden contener las carcajadas ante la surrealista situación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo obvia los problemas fiscales del emérito y pide su regreso a España tras la desclasificación de los archivos del 23F
  2. Sánchez desmiente los "bulos de la ultraderecha" sobre su salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"
  3. La derecha tumbará el escudo social del Gobierno y Junts deja la aprobación del tope a los precios en emergencias en manos del PP
  4. Claves del tratado sobre Gibraltar: España tendrá la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia
  5. Se abren las quinielas en la sucesión de Yolanda Díaz entre palabras de agradecimiento tras su renuncia a liderar el nuevo Sumar
  6. Dragon Ball cumple 40 años honrando el legado de Akira Toriyama y con su apuesta de futuro en 'Super'