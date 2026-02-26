Alfonso Arús reacciona al "resbalón" del hombre que acabó con un vaso en el recto

Lo que para muchos sería un accidente doméstico, para este hombre se ha convertido en una visita urgente al médico y en un 'zasca' involuntario que deja a los Aruser@s entre risas e incredulidad.

Un hombre tuvo que llamar a los servicios médicos después de que "un vaso se le quedara alojado en el ano". Según relata Alfonso Arús, "resbaló y tuvo la mala fortuna de caer sobre un vaso de cristal, que de alguna manera acabó dentro de su recto".

"Muchos médicos han oído esa excusa más de una vez cuando alguien llega con objetos en el recto", comenta entre risas Angie Cárdenas. Y es que el famoso "resbalón" parece no haber colado entre los tertulianos de Aruser@s, que no pueden contener las carcajadas ante la surrealista situación.