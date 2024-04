Este chico acude a un bar para tener su primera cita con una chica. Los jóvenes piden una jarra de cerveza y comienzan a charlar, mientras hablan, la joven está con el móvil. El hombre decide ir al baño y cuando sale se encuentra con que su cita está mirando Tinder.

"Una cosa es que no haya química, que puede pasar, pero no sé, córtate un poco", opina Alfonso Arús tras ver el vídeo. Angie Cárdenas comenta que: "Esta chica es el ansia viva porque tiene al muerto caliente todavía y está pasando chicos en Tinder". Por su parte, Tatiana Arús intenta hacer una lectura positiva porque se ve en el vídeo que está rechazando a los chicos.

"Esto en las citas de antes, como no existía Tinder, no pasaba", le dice Alfonso Arús a Patricia Benítez, que le responde que ella lo estaba pensando mientras veía las imágenes. "Cómo ha cambiado el amor. ¡Qué horror!", afirma la colaboradora. Patricia recuerda como antes había miraditas y ahora solo apps. Alba Gutiérrez destaca el momento en el que le decías a la cita cómo le ibas a reconocer en el sitio donde se quedaba, aunque ahora reconoce que pasa un poco igual. "Cuesta más reconocer ahora que has visto la identidad que antes", afirma el presentador.