¡Ay! ¡Las primeras citas! Esos encuentros llenos de ilusión, de buenos deseos, de esperanzas... y también de miedos, momentos ridículos y nerviosismo, para qué nos vamos a engañar. Unas sensaciones que se multiplican si además nunca hemos visto antes en persona a nuestra cita en cuestión. Y es que, a causa del desconocimiento de la fisonomía del otro, a veces podemos caer en los errores que ha cometido la chica de este tuit viral del que se hace eco Aruser@s.

Su historia ha dado ya la vuelta al mundo, y es que el sentimiento de empatía que ha generado muestra que esto nos podría pasar a cualquiera... o ya nos ha pasado. "Acabo de besar al chico de la cafetería para saludarlo porque pensé que era mi cita", comienza explicando ella. "Él era el único que estaba allí y parecía que esperaba que le sirvieran un café", se justifica. El chico se arrodilló para acariciar a los perros que ella llevaba y Jamie, la chica que narra este momento, malinterpretó el gesto. "Le di un beso como saludo".

Lo peor vino después. "Me preguntó si quería algo y se quitó el abrigo, resultando ser un empleado", finaliza. Pero a ella no es a la única a la que le pasan este tipo de cosas. Y si no, que se lo pregunten a Rocío Cano , que hace una vergonzosa confesión en plató, tal y como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.