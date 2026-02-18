Alfonso Arús, sobre que los padres dejen que sus hijos duerman con sus parejas en su casa: "Antes te ibas al rompeolas"

Aruser@s recoge la opinión viral de un experto en relaciones que asegura que "es una barbaridad" que los padres dejen a sus hijos dormir con sus parejas en casa. Alfonso Arús da su opinión sobre este asunto y se acuerda del rompeolas.

Florencio Ramos, experto en relaciones, asegura en este vídeo viral que recoge Aruser@s que los padres de hoy en día están permitiendo que se viole la ley natural de la vida al permitir que sus hijos mantengan relaciones sexuales en su propia casa.

Ramos plantea un caso hipotético al que más de un padre se ha enfrentado: "Mi novia se va a quedar conmigo en mi habitación a dormir. A los dos días, me voy yo a dormir a casa de mi novia". "Eso no se puede hacer", estalla. A su juicio, lo natural es tener pareja, vivir juntos y tener hijos.

Por eso, para él es inadmisible que los jóvenes de hoy tengan sexo en su propia casa mientras sus madres les lavan la ropa y les dan de comer. "Si ya lo tienen todo, ¿cómo se van a ir de su casa?", pregunta.

"Claro, lo que dice es que tienen tantísimo confort que al final no los echas nunca de casa. El tema es que se busquen la vida y, que si quieren tener relaciones o una pareja, tengan su propia casa y se independicen", interpreta Angie Cárdenas. "Antes te tenías que ir al rompeolas", remata Alfonso Arús.

