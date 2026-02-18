Alfonso Arús reacciona a las nuevas multas de la DGT por aparcar en doble fila al recoger a los niños en el cole: "A veces no hay otra opción"

Se acabó aparcar en doble fila para recoger a los niños del colegio. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que las sanciones entran en vigor de inmediato y pueden llegar hasta 200 euros.

La hora de salida de los niños del colegio se convierte en todo un desafío para conductores y familias, pero la DGT ha dejado claro que "ya no va a ceder" y que las sanciones oscilarán entre 80 y 200 euros para quienes incumplan la norma.

"Las multas empiezan desde ya", advierte Alba Sánchez. "En teoría no se puede parar más de dos minutos y el conductor no debe abandonar el vehículo y en caso de hacerlo en doble fila, se debe estacionar en el lugar que menos interrumpa la circulación", comenta la tertuliana, que asegura que la normativa ha cambiado.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús defiende que "muchas veces no hay más remedio". "En ocasiones no se aparca por gusto ni por vicio, sino por necesidad", asegura el presentador.

Alba Gutiérrez añade que "hay muchas escuelas que incluso cortan la calle para que no puedan entrar los vehículos y los padres tengan que ir a pie".

