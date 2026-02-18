Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús reacciona a las nuevas multas de la DGT por aparcar en doble fila al recoger a los niños en el cole: "A veces no hay otra opción"

Se acabó aparcar en doble fila para recoger a los niños del colegio. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que las sanciones entran en vigor de inmediato y pueden llegar hasta 200 euros.

Alfonso Arús reacciona a las nuevas multas de la DGT por aparcar en doble fila al recoger a los niños en el cole: "A veces no hay otra opción"

La hora de salida de los niños del colegio se convierte en todo un desafío para conductores y familias, pero la DGT ha dejado claro que "ya no va a ceder" y que las sanciones oscilarán entre 80 y 200 euros para quienes incumplan la norma.

"Las multas empiezan desde ya", advierte Alba Sánchez. "En teoría no se puede parar más de dos minutos y el conductor no debe abandonar el vehículo y en caso de hacerlo en doble fila, se debe estacionar en el lugar que menos interrumpa la circulación", comenta la tertuliana, que asegura que la normativa ha cambiado.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús defiende que "muchas veces no hay más remedio". "En ocasiones no se aparca por gusto ni por vicio, sino por necesidad", asegura el presentador.

Alba Gutiérrez añade que "hay muchas escuelas que incluso cortan la calle para que no puedan entrar los vehículos y los padres tengan que ir a pie".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"
  2. Llega la gran rebelión del ayusismo: la cascada de salidas abre la primera crisis de Ayuso como líder del PP de Madrid
  3. Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes (Castellón) por quebrantar una orden de alejamiento
  4. El Congreso rechaza la propuesta de Vox de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con el 'no' de Junts y el apoyo del PP
  5. Deportan al bebé de dos meses retenido en un centro del ICE junto a su familia tras ser hospitalizado por bronquitis
  6. La borrasca Pedro llega a España y pone a 12 comunidades en aviso por viento, nieve y oleaje