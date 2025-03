La 'pullita' de Hans Arús a su madre, Angie Cárdenas, con "la regla de las 72 horas" para ahorrar: "Escucha, que esto te interesa"

Hans Arús se hace eco en Aruser@s de "la regla de las 72 horas", un método para ahorrar, no sin antes aconsejarle a Angie Cárdenas, su madre, también presente en plató, que preste mucha atención a las explicaciones de @jaimehiguerayt. El empresario asegura que "si quieres comprar algo" tienes que esperar "por lo menos tres días antes de hacerlo".

"El primer día, seguirás teniendo muchas ganas de comprarlo. El segundo, verás que esas ganas poco a poco van desapareciendo y que lo ves con otros ojos. El tercer día, lo verás desde un lado más racional y te podrás dar cuenta de si es una buena inversión o no. Te puedo asegurar que el 90% de las veces, perderás el interés", detalla el emprendedor.

En plató, Alfonso Arús se muestra completamente en desacuerdo con esta norma. "No pierdes interés, pierdes el producto. Si esperas 72 horas, ha volado la talla, el color y ya no queda absolutamente nada", reflexiona. "Lo peor del caso es que te da tantísima rabia que la siguiente vez no esperas ni una hora", añade Angie. "En resumen, hay que hacer como ella, 'la regla de los 72 segundos'", bromea Hans.