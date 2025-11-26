Alfonso Arús responde a las palabras de Lucas sobre Andy: "No me lo creo, eso es ser un bienqueda"

Alfonso Arús asegura que le ha sorprendido las últimas declaraciones de Lucas en las que asegura que él no ha criticado en ningún momento a Andy y que le desea lo mejor: "No me creo nada".

Lucas ha roto su silencio y ha sorprendido al hablar de Andy tras la separación de 'Andy y Lucas'. "Era un día muy importante porque se reunían de nuevo con un doctor para saber si se puede someter de nuevo a una operación quirúrgica", explica Tatiana Arús, que detalla que "todas las declaraciones que han salido en las últimas semanas poniéndose en boca de Lucas, asegura que son totalmente falsas".

"Incluso, hay ciertos periodistas que han dicho que él decía que Andy era un vago y que se levantaba tarde y él dice que es falso, que él se alegra mucho de todos los éxitos profesionales de Andy", explica Tatiana Arús que dice Lucas. Sin embargo, Alfonso Arús asegura que no se cree nada de estas declaraciones de Lucas: "No me lo creo, ¿qué otra cosa va a decir?, normal".

"Eso es ser un bienqueda", insiste el presentador de Aruser@s en el vídeo, donde Angie Cárdenas destaca que estas declaraciones de Lucas, seguramente, sean porque ha visto que la gente se ha posicionado con Andy tras la separación de la banda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.