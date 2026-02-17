Alfonso Arús, sobre la polémica plataforma de reventa de entradas de la FIFA para el Mundial: "Esto puede ser un escándalo"

Carliyo, el famoso creador de contenidos, muestra en este vídeo viral los precios de las entradas para el Mundial que se revenden en la propia plataforma de la FIFA y advierte: "Se llevan el 10 o el 15% de cada entrada, del vendedor y del comprador". Alfonso Arús alucina.

La FIFA ha creado una página de reventa de entradas para el Mundial para, a juicio de Alfonso Arús, intentar que la gente no haga negocio. "Pero los precios no es que sean desorbitados, son una locura", se queja el presentador de Aruser@s.

Así lo demuestra Carliyo en este vídeo viral en el que muestra cuánto cuestan en la reventa de esta plataforma diferentes partidos. "El partido inaugural, México-Sudáfrica. ¿Alguien sabe lo que valen las entradas aquí? O 5.000 u 11.000 euros", dice el famoso creador de contenidos con asombro.

El España-Cabo Verde cuesta, como mínimo, 586 euros. Pero, ¿por qué son los precios tan elevados? "Hay una tarifa de reventa que es de 85 dólares, que se la lleva la FIFA, que es el 10 o el 15% de cada entrada, del vendedor y del comprador", explica Carliyo. Para la final, la entrada más barata se vende a 9.000 dólares.

"La FIFA coge por todos los lados", dice con estupor Hans Arús desde el plató del programa de laSexta, aunque Angie Cárdenas cree que es "mejor así": "Te aseguras de que las entradas no son falsas". "Deberían regular el incremento de los precios, porque aquí se hacen unos negocios un poco turbios", comenta Alba Gutiérrez.

