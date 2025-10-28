Carliyo estalla contra el horario de invierno en este vídeo: "¿Tiene que venir un muchacho de Málaga a deciros que no somos noruegos?"

Seguimos a vueltas con el cambio de hora a pesar de que llevemos ya varios días notando que se nos hace de noche a las 18 h. Eso es algo que tiene muy enfadado a Carliyo, el famoso creador de contenidos.

"Él es de Málaga y lo único que quiere es el sol". Así resume Hans Arús en Aruser@s este vídeo viral de Carliyo, el famoso creador de contenidos, del que se hace eco el programa de laSexta.

Desde el domingo, el tiktoker anda tristón porque a las 18 h ya es completamente de noche. "¿De verdad que un muchacho inepto de Málaga tiene que venir a deciros que no somos noruegos? Que comemos a las 15 h, que los españoles somos diferentes", argumenta, además de decir que también se agradece que sea de día por la tarde.

"Yo creo que no hay ningún español que prefiera el horario de invierno al de verano", opina, pero Alfonso Arús lo saca de su error desde el plató: "Sí que lo hay, en las encuestas están muy igualados".

El presentador analiza lo que varios expertos dicen acerca de que deje de haber cambio de horario, como ha propuesto el Gobierno a la Comisión Europea y ha aprobado esta última. El debate está servido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.