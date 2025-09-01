Alfonso Arús, sobre la 'pitopausia': "Hay gente que le da importancia y otra que no, y a mí..."

"Esto es igual que la 'pitopausia': hay gente que no le da importancia y otra que sí", asegura Alfonso Arús. Pero, ¿él que opina al respecto?

"El café puede ser contraproducente en la menopausia", informa Alfonso Arús a sus colaboradoras de Aruser@s haciéndose eco de un estudio que publica '20 minutos'.

Al parecer, puede llegar a agravar los sofocos. "Dice que desestabiliza el sistema de la regulación de la temperatura corporal", explica Angie Cárdenas. "Pero esto puede obedecer a un café y a un puchero", reflexiona Tatiana Arús.

Sin embargo, no a todas las mujeres les afecta por igual, recalca Angie refiriéndose a la tolerancia a la cafeína. "Bueno, igual que la menopausia... o que la 'pitopausia'. Hay gente que no le da importancia y otra que sí, depende", responde el presentador.

"¿La 'pitopausia' a qué edad es, más o menos?", quiere saber Patricia Benítez. "No lo sé, a mí no me ha llegado todavía, debe de ser sobre los 70", asegura Arús entre risas.