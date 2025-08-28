Narcisistas
"Todos sabemos de quiénes hablo": el tirón de orejas de Angie Cárdenas a 'esa' enigmática pareja de narcisistas
"Si al hablar alguien te interrumpe constantemente, significa que no tiene ningún interés en lo que dices", asegura una 'coach' de crecimiento. Estas palabras hacen que Angie Cárdenas recuerde a alguien en concreto... por lo que sea.
"No es que no te oiga, es que pasa olímpicamente de ti". Así resume Alfonso Arús en Aruser@s las conclusiones de una 'coach' de crecimiento que asegura que "si al hablar alguien te interrumpe constantemente, significa que no tiene ningún interés en lo que dices, no que no te haya oido".
Si alguna vez te ha pasado algo similar o te has sentido así, Angie Cárdenas te recomienda que continúes "erre que erre y termines lo que tengas que decir". "Yo sé de parejas que hacen eso y a mí me ponen muy nerviosa", reconoce la colaboradora.
"No sé si mirar a uno o a otro, porque basta que empiece a hablar uno para que hable encima el otro", añade. "Es terrible, lo paso fatal... todos sabemos quién es", dice a sus compañeros, que probablemente tendrán más pistas de a quién se refiere que nosotros.
Alba Gutiérrez habla acerca del "perfil narcisista": "Te ponen de los nervios".