Alfonso Arús, al influencer que odia las frases típicas de los funerales: "No vas a decir 'mira, un cabrón menos'"

Un influencer ha hecho una lista de las frases que no quiere que se digan en su funeral y Alfonso Arús las suscribe todas, pero cree que es difícil innovar en este territorio. Por suerte, siempre hay quien tiene humor negro.

El famoso creador de contenidos @jorgecyrus no quiere que en su funeral se digan las típicas frases de siempre y asegura que hay específicamente que va a prohibir por completo. La primera es "ahora ya hay un ángel que nos cuida desde el cielo". "Ni soy un ángel ni te voy a cuidar. No te he cuidado en vida, te voy a cuidar muerto", advierte el bueno de Jorge en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Tampoco quiere que se comente eso de "ahora ya está descansando en paz". "Tengo tanta ansiedad que ni estando muerto voy a descansar en paz. Mi ansiedad va a seguir conmigo", se tema.

La tercera y última es la de "siempre va a estar con nosotros": "Que no, que a mí me gusta estar solo, que no me gusta aguantar a nadie. Quiero estar solo, que para algo me he muerto". La única frase que admite que se diga es: "Ahora en el cielo hay una estrella más". Y solo porque es famoso.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con el joven, pero cree que estas frases son recurrentes porque encontrar nuevas es muy complicado. "¿Qué vas a decir? ¿Ya era hora de que palmara?", pregunta. "¿Y por qué siempre se dice que era buena persona cuando no?", plantea Angie Cárdenas. "Porque no vas a decir: 'mira, un cabrón menos'", responde el presentador.

Por suerte, quienes sí saben innovar son los mayores, que con su humor negro más de uno entra en el tanatorio apostando por quién será el siguiente. Y Rocío Cano tiene claro que Alfonso Arús está ya en primera línea.

