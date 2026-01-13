Nuria Roca pide 'expulsar' a Ricardo Moure del plató tras hablar de ciberdelincuentes: "¡Me está generando mucha ansiedad!"

Ricardo Moure explica en La Roca por qué la misión destinada a proteger las contraseñas de los usuarios frente a los ciberdelincuentes podría marcar un antes y un después en la ciberseguridad.

Desde La Roca, el divulgador científico Ricardo Moure destacó la iniciativa cuyo objetivo era lanzar al espacio un sistema que proteja las contraseñas de los usuarios y evite que los ciberdelincuentes roben sus datos.

"No se trata solo de evitar que hackeen las contraseñas de Gmail. Cuando enviamos un mensaje, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o incluso en una transacción financiera, ese mensaje va cifrado. Es decir, solo tú puedes enviarlo y únicamente la persona que lo recibe puede leerlo, porque sus dispositivos cuentan con unas claves especiales que lo permiten, lo que se conoce como 'claves criptográficas'", explicó el colaborador.

Algo que, pese a ser seguro, Moure advirtió que "con el desarrollo de la computación cuántica, dentro de unos años cualquiera de estas claves podría ser vulnerada con un ordenador cuántico". "¡Producción! ¿Podéis llevaros a Ricardo Moure? Me está generando mucha ansiedad", bromeó Nuria Roca.

