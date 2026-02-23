Alfonso Arús, a Rocío Cano tras decir que ya no le gusta el príncipe Guillermo "porque clarea": "¡Pero si es calvo!"

"Veo que ha clareado mucho, igual es el peinado o un brillo, a mí hoy me gusta menos", confiesa Rocío Cano tras ver al príncipe Guillermo en los Premios BAFTA, donde acudió con Kate Middleton.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia algunos de los momentos más destacados de los Premios BAFTA 2026, donde 'Una batalla tras otra' se convirtió en la gran vencedora con seis máscaras. La colaboradora de Aruser@s enseña algunos de los vestidos más curiosos, como el de Erin Doherty, que ha sorprendido con uno de los vestidos más arriesgados de Louis Vuitton. "No me gusta", afirma Alfonso Arús que critica ir "de negro con la piel tan blanca".

Por otro lado, durante la ceremonia repartieron snacks para amenizar el evento a las estrellas de Hollywood. "De forma personalizada iba regalando alguno de los snack", explica Tatiana Arús, que afirma que mientras "el año pasado tenían snacks hasta de caviar, esta vez fueron patatas fritas".

Por último, el príncipe Guillermo, que apareció en la alfombra roja con Kate Middleton, fue el encargado de entregar el Premio Honorífico. "Algo serio, para mi gusto", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Rocío Cano confiesa que ya no le atrae tanto como antes: "Veo que ha clareado mucho, igual es el peinado o un brillo, a mí hoy me gusta menos". "Se ha desenamorado porque ya le ve los defectos", destaca Angie Cárdenas mientras que Alfonso Arús responde a la colaboradora: "Que me digas que clarea, ¡pero si es calvo!".

