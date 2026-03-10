Santiago Segura, sobre los premios de cine: "El de 'película más taquillera' es el único que me gusta"

Santiago Segura protagoniza uno de los 'zascas' del día de Aruser@s. El famoso cineasta se pregunta en el pódcast Escapando Palante para qué sirven los premios más prestigiosos. Además, desvela cuál es el único que le interesa a él.

Santiago Segura es el director más taquillero de España. Su éxito se debe principalmente a las sagas familiares de Padre no hay más que uno y A todo tren que le han hecho recaudar más de 157 millones de euros. "A mí me dieron el premio a la película más taquillera del año y entonces salí y dije: 'Gracias, porque este es el único premio que realmente me gusta'", reconoce en este fragmento del pódcast Escapando Palante que recoge Aruser@s en su sección de los 'zascas' diarios.

Para Santiago, este es un reconocimiento "contundente". "Un grupúsculo de tíos random dicen 'este es el mejor de tal'", comenta para definir los otros galardones. "A mí, la Palma de Oro, el León de Oro de Venecia y tal, muy bien, muy bonito. ¿Pero para qué sirve todo eso?", se pregunta.

En el plató del programa de laSexta le dan la razón al cineasta. "En muchas ocasiones, las películas más taquilleras no son las más premiadas. Esas son las que mantienen la industria del cine", defiende Alba Gutiérrez.

