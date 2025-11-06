Alfonso Arús, tras la filtración del disco de Rosalía: "A quién le lanza el zasca es lo que nos gusta"

"Hay un trabajazo tremendo y, según los expertos, es una maravilla discográfica, pero yo lo que estoy leyendo es lo que me temía, ¿hay un tema dedicado a Rauw Alejandro?", pregunta Alfonso Arús del nuevo disco de Rosalía.

Alfonso Arús confiesa estar "un poco saturado del tema de Rosalía" ya que el lanzamiento de su último disco, 'Lux', "parce el lanzamiento de la historia". Y es que, además de cubrir a doble página muchos medios, hasta 1.000 asistentes acudieron a la 'Listening Party' de Rosalía en el Museo de Barcelona para escuchar las nuevas 18 canciones de la artista.

"Se iban emitiendo en un fondo blanco y después Rosalía salió a saludar", explica Tatiana Arús, que detalla que, "por lo visto, entre las canciones más destacadas están Berhein, Mío Cristo, que dicen que son unas notas inalcanzables, y La perla, que va dedicada a sus exparejas". Además, la colaboradora enseña en el vídeo algunas de las canciones filtradas.

"Hay un trabajazo tremendo y, según los expertos es una maravilla discográfica, pero yo lo que estoy leyendo es lo que me temía, ¿hay un tema dedicado a Rauw Alejandro?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que, al final, eso es lo que interesa siempre: "A quién le lanza el zasca es lo que nos gusta".

'Lux' incluye 18 canciones, mientras que la versión digital tiene 15 y en él Rosalía canta en 13 idiomas distintos, incluyendo el español y el catalán nativos, pero también el alemán, el árabe, el inglés, el latín, el siciliano o el ucraniano.

