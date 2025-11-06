Unos padres convierten los carritos de sus bebés en el centro de un divertido juego viral

La imaginación de algunos padres no tiene límites, y en Aruser@s lo saben bien. "Es como un curling, pero de bebés", brome Alfonso Arús, al ver el surrealista juego que han creado unos padres con los carritos de sus hijos.

Desde trucos para cortar el pelo a su bebé hasta disfrazarse de mamá para dar el biberón, en el plató de Aruser@s el ingenio de algunos padres nunca deja de sorprendernos.

Esta vez, Alfonso Arús ha presentado el surrealista juego que se han inventado unos padres cuando les ha tocado cuidar de sus hijos.

Como vemos en el viral sobre estas líneas, los jóvenes trazan en el suelo unas líneas para dibujar el juego en cuestión en el que los carritos de bebés cobrarán protagonismo. El reto está en ver quién llega mas lejos lanzando el cochecito. "Es como un curling pero de bebés", ríe Alfonso Arús.

