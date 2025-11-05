Alfonso Arús, tras publicar Rosalía por error un adelanto de 'Reliquia': "Tanto error no me convence, lo publica porque quiere"

48 horas antes de salir a la luz el cuarto disco de Rosalía, 'Lux', una de sus canciones, 'Reliquia', se ha publicado por error. Desde la discográfica no han querido pronunciarse.

"Otra vez nos quieren hacer creer que por error se ha publicado de nuevo una canción de Rosalía", destaca Alfonso Arús, que confiesa que "tanto error" no le convence nada: "Se publica porque quieren". Y es que, en el caso de Rosalía, no es el primer error que pasa en este cuarto disco, 'Lux'.

En concreto, se ha publicado de forma íntegra 'Reliquia', la segunda canción que ve la luz el nuevo disco tras el tema viral 'Berghain'. "Se ha publicado 48 horas antes de que salga todo el disco y estuvo disponible en todas las plataformas", explica Tatiana Arús, que "desde la discográfica no han querido pronunciarse porque, presuntamente, no saben lo que ha sucedido".

Por otro lado, la propia Madonna ha elogiado a la artista catalana afirmando que es una auténtica visionaria. "Yo siempre he visto algunos puntos en común entre ellas", destaca Tatiana Arús, que afirma que las dos artistas arriesgan siempre mucho.

