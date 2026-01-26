Alfonso Arús encuentra en este tuit viral las pruebas de que el móvil nos espía: "Sin buscarlo en Google, le mandan un mail"

Alfonso Arús ya se lo veía venir y este tuit viral le da la razón. A esta usuaria de X, un amigo le manda un WhatsApp con el nombre de un hotel. Sin buscarlo en Google siquiera, a los pocos minutos, ese hotel le manda un mail.

"Este caso es absolutamente increíble", comenta con asombro Alfonso Arús antes de que Hans proceda a leer este tuit viral de Valeria Castelló-Joubert que les ha dejado boquiabiertos. En esta publicación, la chica cuenta que un amigo suyo le ha enviado el nombre de un hotel por WhatsApp y que ese hotel le ha mandado un mail pocos minutos después. "No lo busqué, no lo googleé", aclara ella.

El presentador no sale de su asombro. "¿Cómo saben que hay una persona que te está aconsejando este hotel los del hotel, que te están enviando un mail a ti?", se pregunta, aunque ya tiene la respuesta. Él tiene claro que nos espían y sus colaboradores empiezan a pensar lo mismo.

"A veces pasa que estás en una misma habitación pero alguien está hablando de rebajas, por ejemplo, y te llegan a ti anuncios de rebajas", comenta Alba Sánchez. "Yo me vuelvo al teléfono fijo", concluye Arús.

Pero no solo nos espía el teléfono móvil. Los aruser@s también sospechan de Alexa y de la aspiradora inteligente.

