Alfonso Arús, tras conocer la clave para saber si le gustas a alguien según un sexólogo: "Pensaba que era al revés"

Alfonso Arús se lleva una nueva sorpresa en 'Top expertos' tras escuchar a Javier Santoro, sexólogo especialista en seducción, que explica por qué apartar la mirada puede ser una señal clara de interés...aunque no siempre.

En 'Top expertos', los Aruser@s siempre analizan lo que dicen los especialistas de diferentes temas y, en muchas ocasiones, se llevan sorpresas. Es lo que le ha pasado a Alfonso Arús al escuchar lo que ha desvelado Javier Santoro, sexólogo experto en seducción.

Según dice, "si alguien te mira y aparta la mirada, seguramente es que le gustas". Esto ocurre porque "puedes tener miedo a que se vea tu interés". "¡Ojo! Puede pasar al revés; una persona que no te gusta, os cruzáis las miradas y piensas: '¡A ver si va a pensar que me gusta!'". Así que, en ambos casos, has apartado la mitad", señala el especialista.

Desde el plató, Alfonso Arús reconoce que no tiene claro cómo saber si estás "en la opción A o en la B". Para Tatiana Arús, si realmente te gusta, la mirada cambia: "Es como que bajas un poco con media sonrisa y, en cambio, si es de '¡qué marrón que no se piense nada!', es diferente".