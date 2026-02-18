Alfonso Arús desvela lo que Hans estuvo a punto de hacer en un evento del RCD Espanyol: "Poco más y se lleva tres perros"

La 'Puppy Bowl' ha batido su propio récord este año y ha reunido a 150 perros que están deseando ser adoptados. En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús cree que su hijo Hans no debería ir a este tipo de eventos.

La 'Puppy Bowl' ha celebrado su edición número 22 rompiendo todos los récords. Se trata de un evento televisivo anual que se emite por Animal Planet como una alternativa familiar y solidaria al espectáculo deportivo de la Super Bowl. El programa presenta a cachorros rescatados que 'compiten' en un campo de fútbol americano en miniatura, con cámaras a ras de suelo, repeticiones y comentarios humorísticos que imitan una transmisión deportiva real.

Más allá del entretenimiento, la 'Puppy Bowl' promueve la adopción de mascotas y la concienciación sobre el bienestar animal, convirtiéndose en un fenómeno cultural que combina ternura, espectáculo y un mensaje social positivo, algo que celebran nuestros amigos de Aruser@s.

"Este año ha reunido a 150 perros", informa Alfonso Arús, que no puede dejar de pensar en su hijo Hans mientras ve los vídeos de los perretes que han participado en esta ocasión. "A estos eventos no conviene que vaya Hans", comenta. "Si va, se lleva a casa, por lo menos a cinco perros", añade.

Con una sonrisa, el presentador desvela una anécdota familiar que tuvo lugar en el último evento de similares características que celebró recientemente el RCD Espanyol, en el que el pequeño de los Arús casi se queda con "Oso y Lobo". "Eran los grandes, me encantaban", reconoce el joven.

La ternura por los animales le viene de familia. Angie Cárdenas, su madre, también se derrite al ver los perretes en el vídeo. "Es que son tan sumamente cariñosos que cuando los ves con esos ojillos que te miran, dices, 'me lo llevo'", afirma ella.

