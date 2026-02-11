Ahora

Bad Bunny

Alfonso Arús, sobre el vídeo recopilatorio de Bad Bunny diciendo 'Ey' en su show de la Super Bowl: "Suena mejor así"

Tras su actuación en la Super Bowl, los tertulianos de Aruser@s charlan sobre las camisetas que Bad Bunny regaló a empleados de Zara y que ya se venden a precios récord en reventa.

"La locura está desatada", apunta Alfonso Arús tras conocer que las camisetas que Bad Bunny regaló a los empleados de Zara en la sede de Inditex ya circulan en plataformas de reventa, dedicatoria incluida, con precios que van de 490 a 30.000 euros apenas horas después del gesto del artista.

"¿Alguien pagaría tanto dinero?", se pregunta Tatiana Arús, a lo que Óscar Broc responde: "Es excesivo 30.000 euros, pero 1.000 euros te los puedes sacar tranquilamente". "Ya verás como dentro de un par de años vale el doble", remarca entre risas David Broc.

Hablando sobre la actuación en la Super Bowl, han traído al plató un divertido vídeo recopilatorio del cantante puertorriqueño contando las veces que dice "Ey" durante su show. "Es verdad que repite mucho la expresión", ríe Alfonso Arús. "¿No os parece que suena mejor así que cantando?", bromea David Broc, a lo que Alfonso remata: "Suena mejor"."Es marca de la casa, son sus 'paradiñas'", asegura María Moya.

Puedes ver el divertido recopilatorio en el vídeo sobre estas líneas.

