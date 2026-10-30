Alfonso Arús da con la clave de por qué la ropa no cabe en la maleta a la vuelta de un viaje: "Es un tema de ilusión"

El presentador de Aruser@s comenta la teoría del creador de contenido Farmacéutico Fernández sobre por qué parece que la ropa ocupa más espacio al regresar de vacaciones, aunque no hayamos comprado nada nuevo.

¿Quién no ha hecho una maleta que parecía tener espacio de sobra a la ida y ha tenido problemas para cerrarla a la vuelta? Es la pregunta que ha planteado el creador de contenido Farmacéutico Fernández y que han comentado en el plató de Aruser@s.

"Tengo la teoría de que la ropa sucia después de que la usas se hincha", sostiene el especialista en su vídeo. Según explica, al regresar del viaje se encuentra con que no le cabe todo, pese a llevar exactamente lo mismo que había metido al principio y no haber comprado nada nuevo.

Alfonso Arús está de acuerdo con la situación que describe, aunque cree que la explicación puede ser otra. "Es un tema de ilusión, a la ida estás tan ilusionado que lo ordenas todo perfectamente", comenta el presentador, que apunta así a la forma de organizar el equipaje como posible motivo de que la maleta parezca más pequeña al volver.

Por su parte, Rocío Cano aprovecha el debate para compartir un truco práctico con los espectadores: "A forma de rollitos es la mejor forma para que te entre más".

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