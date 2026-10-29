Alfonso Arús se moja sobre si una pareja debe pagar la hipoteca de una casa que no es suya: "Yo no lo pediría nunca"

El presentador de Aruser@s aborda el debate sobre los gastos en pareja a raíz de un caso comentado en el pódcast 'Spicy4Tuna': ¿debe contribuir en el alquiler si solo uno tiene la hipoteca?.

¿Debe ayudarte a pagar tu hipoteca tu pareja si vive contigo? Es el dilema que ha llegado a la mesa de debate de Aruser@s después de comentarse en el pódcast 'Spicy4Tuna'.

Según han explicado, el caso gira en torno a una mujer que paga 800 euros mensuales de hipoteca y que, tras empezar una relación, propone a su novio que contribuya a los gastos. Sin embargo, él no está dispuesto a asumir la mitad de la hipoteca, 400 euros, porque considera que la vivienda es exclusivamente de ella. Eso sí, estaría dispuesto a compartir el resto de los gastos.

Al escuchar el caso, Alfonso Arús no ha dudado en posicionarse. "Yo no lo pediría nunca", ha afirmado el presentador, dejando claro que no reclamaría a su pareja una parte de la hipoteca de una vivienda que solo está a su nombre. Algo que tambiñen ha compartido Angie Cárdenas: "Yo esperaría a que la otra persona se ofreciera, pero no lo pediría".

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