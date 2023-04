Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el último desafío viral de Youtube: un padre de una familia ha decidido para celebrar la Pascua esconder por toda la casa huevos de Pascua con dinero en el interior. Incluso, también había escondido un ticket dorado con 10.000 dólares. El niño, que fue el familiar que más dinero ganó, se convirtió en el ganador.

"Aquí no hay ningún padre que pueda regalar 10.000 dólares", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde reflexionan sobre si el pequeño recibió los 10.000 euros de premio. "El niño ha encontrado los 10.000 dólares y el padre se lo guarda para el día de mañana", afirma Angie Cárdenas. "Esa estrategia me suena", admite Hans Arús, lanzando un divertido 'dardo' a su padre, cuya reacción puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"Luego te dice, 'no', ya te los has gastado", confiesa Hans Arús mientras Angie Cárdenas no puede evitar reírse ante las quejas de su hijo.