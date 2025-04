Alfonso Arús y Angie Cárdenas desvelan cómo vivieron el gran apagón dentro de un parking

"Dije, ya vendrán, a mí no me pillan", destaca Alfonso Arús, que cuenta cómo vivió el gran apagón en España: "Yo ayer me puse con el kit de emergencia".

La mayoría de España ha sufrido un gran apagóneléctrico que ha dejado a muchos españoles sin luz durante muchas horas. "A mí lo que más me molesta es volver a poner otra vez los relojes", afirma irónico Alfonso Arús, que confiesa que "después del sufrimiento tras el cambio de horario" se ha dado cuenta de que no tiene "ningún reloj que dé la hora".

"Después hay otra cosa horrorosa que es cuando te has ido a dormir todo lo que te has dejado encendido te pega un susto de muerte", destaca Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús confiesa que es "gafe": "Una hora antes había cambiado por fin la hora del coche y me sentía muy orgullosa".

Por su parte, Angie Cárdenas desvela cómo vivieron Alfonso Arús y ella el apagón sin saber qué estaba pasando: "Lo mejor del momentazo de ayer fue que estábamos dentro de un coche encendido en un parking para escuchar las noticias y ver lo que sucedía".

"Me encanta que el kit de emergencia incluya un cargador", ironiza, por su parte, el presentador, que confiesa cómo se puso al darse cuenta del apagón: "Yo ayer me puse con el kit de emergencia, con el DNI plastificado, una navaja multiusos, un ibuprofeno, una lata de atún y un bote de garbanzos". "Y dije, ya vendrán, a mí no me pillan", ironiza.